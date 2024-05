Allianz Aktie News: Allianz am Mittag mit negativen Vorzeichen

Allianz im Blick

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Allianz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 262,50 EUR.

Die Allianz-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 262,50 EUR. Im Tief verlor die Allianz-Aktie bis auf 260,90 EUR. Bei 261,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 150.960 Allianz-Aktien den Besitzer.

Bei 280,00 EUR erreichte der Titel am 02.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 198,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 14,73 EUR, nach 13,80 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 286,29 EUR für die Allianz-Aktie.

Am 15.05.2024 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 6,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 37,66 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,22 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 01.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,72 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

