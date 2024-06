Allianz Aktie News: Allianz stabilisiert sich am Montagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 259,40 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Allianz-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 259,40 EUR. Die Allianz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 260,20 EUR. Die Allianz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 259,30 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 260,20 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 16.427 Aktien.

Bei 280,00 EUR markierte der Titel am 02.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 202,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,99 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Allianz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 14,79 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 286,29 EUR je Allianz-Aktie an.

Allianz ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37,66 Mrd. EUR – ein Plus von 49,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 25,22 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 08.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2024 24,85 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

