Allianz Aktie News: Allianz am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von Allianz befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 172,48 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Allianz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 172,12 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 173,58 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 141.840 Allianz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2022 bei 232,50 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,82 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.07.2022 bei 168,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 2,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 239,58 EUR.

Allianz gewährte am 05.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,85 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,22 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 37.100,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 34.300,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Allianz am 10.11.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 10.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 17,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

