Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit angezogener Handbremse

Kaum Ausschläge verzeichnete die Allianz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:22 Uhr bei 173,76 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 173,84 EUR. Das Tagestief markierte die Allianz-Aktie bei 173,02 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 173,58 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 21.440 Allianz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 232,50 EUR erreichte der Titel am 09.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 25,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 168,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2022). Mit Abgaben von 3,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 239,58 EUR für die Allianz-Aktie.

Am 05.08.2022 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 3,85 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 5,22 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 37.100,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 34.300,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Allianz am 10.11.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 10.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2022 17,89 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

