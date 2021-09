Allianz Aktie News: Allianz behauptet sich

Aktien in diesem Artikel Allianz 193,38 EUR

Die Allianz-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Frankfurt-Handel bei 192,74 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der stabilen Werten im DAX, der zurzeit bei 15.531 Punkten liegt. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 193,00 EUR zu. In der Spitze büßte die Allianz-Aktie bis auf 190,50 EUR ein. Bei 192,50 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 4.852 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 17.06.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 223,30 EUR an. Bei 148,02 EUR fiel das Papier am 30.10.2020 auf ein 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 231,00 EUR aus. In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 21,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die Allianz SE ist einer der weltweit führenden Versicherungs- und Finanzdienstleister. Die Gruppe bietet umfassenden Service in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung sowie Lebens- und Krankenversicherung an. Das Portfolio reicht dabei von allgemeinen Lebens-. Haftpflicht- und Autoversicherungen über Reise- und Kreditversicherungen bis hin zu Assistance-Leistungen. Zudem zählt die Gesellschaft weltweit zu den größten Vermögensverwaltern und stellt Kunden zahlreiche Asset Management-Produkte und -Services zur Verfügung. Das Versicherungsangebot wird zudem in Deutschland, Italien, Frankreich, den Niederlanden und Bulgarien um Bankprodukte ergänzt.

