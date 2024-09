Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Allianz zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 295,50 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 295,50 EUR. Kurzfristig markierte die Allianz-Aktie bei 295,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 295,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 258.322 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 24.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 295,90 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 0,14 Prozent wieder erreichen. Bei 215,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 26,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Allianz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 13,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 14,90 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 300,50 EUR.

Am 08.08.2024 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,05 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 25,07 Prozent auf 28,52 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 13.11.2024 erwartet. Allianz dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2024 24,71 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

