Allianz Aktie News: Allianz präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktienentwicklung

Die Aktie von Allianz zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 295,50 EUR.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 295,50 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 296,10 EUR an. Bei 293,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 174.253 Allianz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 304,30 EUR erreichte der Titel am 18.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 217,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 13,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 14,95 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 311,67 EUR.

Am 08.08.2024 hat Allianz die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,05 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 25,07 Prozent auf 28,52 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 13.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 24,87 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX fällt schlussendlich

Börse Frankfurt: LUS-DAX beendet den Dienstagshandel im Minus

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in Rot