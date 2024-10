Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagvormittag stärker

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Allianz. Zuletzt ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 294,90 EUR.

Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 294,90 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 294,90 EUR. Bei 293,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 15.413 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 304,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 3,19 Prozent wieder erreichen. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 217,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,38 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Allianz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 13,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 14,92 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 311,67 EUR für die Allianz-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 08.08.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,05 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 5,82 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 28,52 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 25,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 38,06 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2024 terminiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 14.11.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 24,87 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

