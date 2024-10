Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Nachmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt ging es für die Allianz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 293,70 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Allianz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 293,70 EUR. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 293,30 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 293,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 241.974 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 18.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 304,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 3,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 217,10 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 35,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Allianz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 14,95 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 311,67 EUR.

Allianz ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,05 EUR, nach 5,82 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,52 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 25,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Allianz-Bilanz für Q3 2024 wird am 13.11.2024 erwartet. Schätzungsweise am 14.11.2025 dürfte Allianz die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 24,87 EUR im Jahr 2024 aus.

