Allianz Aktie News: Allianz am Mittwochmittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Allianz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 356,80 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 356,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 358,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 357,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 195.960 Allianz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 359,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 238,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 33,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Allianz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 16,64 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 329,86 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 28.02.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 45,90 Mrd. EUR – ein Plus von 31,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 35,03 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.05.2026 erwartet.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 27,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Handel in Frankfurt: Anleger lassen DAX mittags steigen

LUS-DAX aktuell: Das macht der LUS-DAX am Mittag

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Dienstagmittag zu