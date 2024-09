Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag gesucht

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 296,40 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 296,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Allianz-Aktie sogar auf 297,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 295,70 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 412.555 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.09.2024 auf bis zu 297,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 0,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 215,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,21 Prozent.

Allianz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 13,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 14,90 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 300,50 EUR.

Am 08.08.2024 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 25,07 Prozent zurück. Hier wurden 28,52 Mrd. EUR gegenüber 38,06 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 14.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 24,71 EUR je Allianz-Aktie.

