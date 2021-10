Allianz Aktie News: Allianz schwächer

Aktien in diesem Artikel Allianz 200,15 EUR

Die Allianz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 200,75 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der aktuell bei 15.697 Punkten steht. Bei 200,40 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 200,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 117.654 Allianz-Aktien.

Am 17.06.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 223,50 EUR. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 148,60 EUR am 30.10.2020.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 231,20 EUR. Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 22,07 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die Allianz SE ist einer der weltweit führenden Versicherungs- und Finanzdienstleister. Die Gruppe bietet umfassenden Service in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung sowie Lebens- und Krankenversicherung an. Das Portfolio reicht dabei von allgemeinen Lebens-. Haftpflicht- und Autoversicherungen über Reise- und Kreditversicherungen bis hin zu Assistance-Leistungen. Zudem zählt die Gesellschaft weltweit zu den größten Vermögensverwaltern und stellt Kunden zahlreiche Asset Management-Produkte und -Services zur Verfügung. Das Versicherungsangebot wird zudem in Deutschland, Italien, Frankreich, den Niederlanden und Bulgarien um Bankprodukte ergänzt.

