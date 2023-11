Allianz Aktie News: Allianz fällt am Montagmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Allianz gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Allianz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 231,50 EUR ab.

Das Papier von Allianz befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 231,50 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Allianz-Aktie bis auf 231,10 EUR. Bei 232,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 156.088 Allianz-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 234,55 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 192,48 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 260,88 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 10.11.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,22 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,02 EUR je Aktie erzielt worden. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36.500,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34.800,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2024 veröffentlicht. Am 14.02.2025 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 22,68 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

