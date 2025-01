Allianz Aktie News: Allianz schiebt sich am Nachmittag vor

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Allianz. Das Papier von Allianz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 316,00 EUR.

Die Allianz-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 316,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Allianz-Aktie bei 316,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 311,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 286.873 Allianz-Aktien den Besitzer.

Bei 316,30 EUR markierte der Titel am 28.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 0,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 238,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 24,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 15,11 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 13,80 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 320,14 EUR.

Am 13.11.2024 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es stand ein EPS von 6,54 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 5,12 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 42,80 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 65,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25,92 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.02.2025 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 13.02.2026 dürfte Allianz die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 25,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

