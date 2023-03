Allianz Aktie News: Allianz am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Allianz 205,60 EUR

Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 205,35 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Allianz-Aktie bis auf 204,65 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 207,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 302.986 Allianz-Aktien.

Am 22.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 224,55 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 156,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 31,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 254,00 EUR an.

Am 17.02.2023 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,99 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,74 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,43 Prozent auf 36.700,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 38.400,00 EUR gelegen.

Am 12.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 10.05.2024 erwartet.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 24,37 EUR je Aktie.

Allianz-Aktie leichter: Allianz steigt bei EnBW-Windpark ein

Allianz-Aktie in Grün: Zusammenarbeit mit FC Bayern um zehn weitere Jahre verlängert

Allianz-Experten: Banken dürften nach SVB-Insolvenz bei Kreditvergabe vorsichtiger werden

