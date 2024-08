Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Mittwochvormittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Allianz. Zuletzt sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 277,70 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 277,70 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 277,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 277,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34.195 Allianz-Aktien.

Am 02.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 280,00 EUR an. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 0,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2023 bei 215,75 EUR. Abschläge von 22,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2023 mit 13,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 14,79 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 291,40 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 08.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,82 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 28,52 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 25,07 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 14.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Allianz.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 24,90 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

