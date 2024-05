Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich Allianz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 263,80 EUR.

Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 263,80 EUR abwärts. Bei 262,90 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 265,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 289.462 Allianz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.04.2024 bei 280,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2023 Kursverluste bis auf 198,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,73 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 286,29 EUR je Allianz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 15.05.2024 vor. Es stand ein EPS von 6,32 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 5,06 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 49,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 37,66 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 25,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. Am 01.08.2025 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 24,79 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

