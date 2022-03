Allianz Aktie News: Allianz mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Allianz 216,70 EUR

-0,66% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 217,95 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der bislang bei 14.693 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Allianz-Aktie bei 217,05 EUR. Bei 217,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 144.038 Allianz-Aktien.

Am 09.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 232,50 EUR. Bei 178,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 249,83 EUR. Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 24,47 EUR je Allianz-Aktie.

Die Allianz SE ist einer der weltweit führenden Versicherungs- und Finanzdienstleister. Die Gruppe bietet umfassenden Service in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung sowie Lebens- und Krankenversicherung an. Das Portfolio reicht dabei von allgemeinen Lebens-. Haftpflicht- und Autoversicherungen über Reise- und Kreditversicherungen bis hin zu Assistance-Leistungen. Zudem zählt die Gesellschaft weltweit zu den größten Vermögensverwaltern und stellt Kunden zahlreiche Asset Management-Produkte und -Services zur Verfügung. Das Versicherungsangebot wird zudem in Deutschland, Italien, Frankreich, den Niederlanden und Bulgarien um Bankprodukte ergänzt.

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie fester: Allianz verpasst Euler Hermes einen neuen Namen

BASF-Aktie, Allianz-Aktie, Deutsche Bank-Aktie & Co: DAX-Konzerne kaufen in der Krise

Allianz-Aktie im Blick: Allianz - So entstand Europas größte Versicherung

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Allianz

Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com