Allianz-Aktie aktuell: Allianz nahe Vortagesschluss

Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Allianz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Frankfurt bei 217,55 EUR. So zählt das Wertpapier zu den seitwärts tendierenden Werten im DAX, der bislang bei 15.154 Punkten steht. Der Kurs der Allianz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 217,65 EUR zu. Bei 216,50 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 216,60 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 1.972 Allianz-Aktien.

Am 08.04.2021 erreichte der Anteilsschein mit 220,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Am 15.05.2020 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 140,00 EUR ab.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 219,00 EUR je Allianz-Aktie an. Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,21 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

Die Allianz SE ist einer der weltweit führenden Versicherungs- und Finanzdienstleister. Die Gruppe bietet umfassenden Service in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung sowie Lebens- und Krankenversicherung an. Das Portfolio reicht dabei von allgemeinen Lebens-. Haftpflicht- und Autoversicherungen über Reise- und Kreditversicherungen bis hin zu Assistance-Leistungen. Zudem zählt die Gesellschaft weltweit zu den größten Vermögensverwaltern und stellt Kunden zahlreiche Asset Management-Produkte und -Services zur Verfügung. Das Versicherungsangebot wird zudem in Deutschland, Italien, Frankreich, den Niederlanden und Bulgarien um Bankprodukte ergänzt.

