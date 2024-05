Allianz Aktie News: Allianz steigt am Donnerstagvormittag

So bewegt sich Allianz

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 264,40 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 264,40 EUR zu. Bei 265,00 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 264,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 24.517 Allianz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (280,00 EUR) erklomm das Papier am 02.04.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 5,90 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 01.06.2023 auf bis zu 198,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,89 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,73 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 13,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 286,29 EUR je Allianz-Aktie aus.

Allianz ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,32 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von 5,06 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37,66 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 49,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,22 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 01.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 24,79 EUR im Jahr 2024 aus.

