DAX24.883 +0,1%Est505.900 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,64 +0,5%Nas23.396 +0,7%Bitcoin79.881 -0,4%Euro1,1718 -0,1%Öl61,90 +0,2%Gold4.450 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Infineon 623100 Chevron 852552 Siemens Energy ENER6Y ExxonMobil 852549 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach neuem Rekord um Nulllinie -- DroneShield stärkt Führungsteam -- NVIDIA plant eigene Robotaxis für 2027 -- Novo Nordisk, D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS, BMW, VW im Fokus
Top News
Dezember 2025: Die Expertenmeinungen zur adidas-Aktie Dezember 2025: Die Expertenmeinungen zur adidas-Aktie
DroneShield-Aktie hebt ab: Führungsteam gestärkt - Louis Gamarra wird Chief Commercial Officer DroneShield-Aktie hebt ab: Führungsteam gestärkt - Louis Gamarra wird Chief Commercial Officer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Alltag verteuert sich in Nordrhein-Westfalen nur noch etwas

06.01.26 11:16 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Zeiten sehr hoher Inflation in Nordrhein-Westfalen sind vorerst vorbei. Wie das Landesstatistikamt IT.NRW in Düsseldorf mitteilte, betrug die Teuerungsrate im Dezember 1,8 Prozent und damit 0,5 Prozentpunkte weniger als in den Vormonaten Oktober und November.

Wer­bung

Für das Gesamtjahr 2025 gehen die Statistiker davon aus, dass sich die Verbraucherpreise um zwei Prozent erhöht haben. Das war der niedrigste Wert seit dem Jahr 2020, als es nur um 0,5 Prozent nach oben ging. Nach dem Beginn des Ukraine-Krieges verteuerte sich der Alltag im Jahr 2022 um 7,1 Prozent und im Folgejahr um 5,6 Prozent. 2024 waren es nur noch 2,2 Prozent, inzwischen liegt die Inflationsrate sogar noch etwas niedriger./wdw/DP/jha