Alphabet C (ex Google) Aktie News: Alphabet C (ex Google) tendiert am Mittwochnachmittag südwärts

Alphabet C (ex Google) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alphabet C (ex Google). Das Papier von Alphabet C (ex Google) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,8 Prozent auf 176,61 USD ab.

Das Papier von Alphabet C (ex Google) befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,8 Prozent auf 176,61 USD ab. Im Tief verlor die Alphabet C (ex Google)-Aktie bis auf 173,58 USD. Bei 175,10 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Alphabet C (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.865.633 Stück gehandelt.

Bei 193,30 USD erreichte der Titel am 11.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,45 Prozent hinzugewinnen. Am 28.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 121,49 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 31,21 Prozent könnte die Alphabet C (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Alphabet C (ex Google)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,416 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 175,00 USD an.

Am 25.04.2024 hat Alphabet C (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,91 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,18 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,44 Prozent auf 80,47 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 22.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Alphabet C (ex Google) möglicherweise am 29.07.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 7,60 USD je Alphabet C (ex Google)-Aktie.

