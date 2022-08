Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag in Grün

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 03.08.2022 09:22:00 Uhr 0,2 Prozent auf 113,40 EUR. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 113,40 EUR zu. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 113,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 346 Stück.

Am 02.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,98 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 15,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.05.2022 bei 95,40 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 18,87 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 575,71 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,61 Prozent auf 69.685,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 61.880,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 27.10.2022 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,24 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

