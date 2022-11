Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 86,02 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 85,12 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 85,86 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 59.142 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2022 auf bis zu 135,13 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,34 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 85,12 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 133,57 USD.

Am 25.10.2022 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,06 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 69.092,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 65.118,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 31.01.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,75 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet A -Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober

Apple stellt neue App Store-Richtlinien vor - zum Missfallen der Facebook-Mutter Meta

Alphabet-Aktie höher: Google ändert Bezahlregeln in Indien