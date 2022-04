Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verzeichnet am Dienstagnachmittag kaum Ausschläge

Kaum Ausschläge verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 16:22 Uhr bei 2.597,00 EUR. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2.614,00 EUR zu. Bei 2.590,50 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 2.610,00 EUR. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.431 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2.702,50 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 4,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 1.801,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.05.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 30,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3.458,33 USD an.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 27.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 30,69 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 22,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 24,46 Prozent auf 56,90 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 75,33 Milliarden USD gelegen.

Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2022-Bilanz am 27.04.2022.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 137,25 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com