Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit Abschlägen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 109,06 EUR. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 108,68 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 108,68 EUR. Bisher wurden heute 916 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 135,13 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,29 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 95,30 EUR. Dieser Wert wurde am 24.05.2022 erreicht. Abschläge von 14,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 575,71 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 26.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 69.685,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 61.880,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 27.10.2022 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 5,22 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

