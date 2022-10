Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag Verlust reich

Um 12:22 Uhr ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 101,30 EUR. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 100,96 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 101,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.171 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei einem Wert von 135,13 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2022). Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 95,30 EUR. Dieser Wert wurde am 24.05.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 6,30 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 140,00 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69.685,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 61.880,00 USD in den Büchern gestanden.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 25.10.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Alphabet A (ex Google) rechnen Experten am 26.10.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,21 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

