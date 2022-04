Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit Abschlägen

Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im Stuttgart-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 2.585,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 2.575,00 EUR. Die Stuttgart-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2.575,00 EUR. Zuletzt wechselten via Stuttgart 3 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2.700,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,45 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 14.05.2021 auf bis zu 1.801,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3.458,33 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Am 27.04.2022 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 30,69 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 22,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 24,46 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 56,90 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 75,33 Milliarden USD US-Dollar umgesetzt.

In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2022-Bilanz auf den 27.04.2022.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 137,25 USD je Aktie belaufen.

