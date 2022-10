Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 102,50 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 102,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 102,60 EUR. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.003 Stück gehandelt.

Am 02.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 135,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 24,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 95,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 7,56 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 140,00 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,36 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 69.685,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 61.880,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2022 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 26.10.2023.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 5,21 USD fest.

Redaktion finanzen.net

