Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger schicken Alphabet A (ex Google) am Vormittag auf rotes Terrain

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 107,38 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 107,34 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 108,02 EUR. Zuletzt wechselten 434 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2022 auf bis zu 134,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Bei einem Wert von 95,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.05.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 575,71 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 26.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,36 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent auf 69.685,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 61.880,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 27.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,22 USD im Jahr 2022 aus.

