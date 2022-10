Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) fällt am Freitagnachmittag

Um 04:22 Uhr ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 101,78 EUR. Das Tagestief markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 101,50 EUR. Bei 102,68 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 21.732 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 135,13 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 24,68 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.05.2022 bei 95,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 140,00 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 26.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,36 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 69.685,00 USD gegenüber 61.880,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q3 2022 wird am 25.10.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Alphabet A (ex Google) rechnen Experten am 26.10.2023.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 5,20 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Vom Buchhändler zum größten Online-Versandhaus der Welt - So lief der Aufstieg von Amazon

Hot Stocks heute: Aktien von Google, Apple, Meta oder Microsoft jetzt kaufen? - GRENKE mit Zahlen

Tesla-Aktie auf Tief seit Juli: Elon Musk präsentiert Prototyp eines humanoiden Roboters - Enttäuschung trotz neuem Auslieferungsrekord