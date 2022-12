Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Vormittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 09:22 Uhr 0,1 Prozent. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 92,65 EUR. Bei 92,64 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 301 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 135,13 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 31,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 85,07 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 8,91 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 131,43 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Am 25.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,06 USD, nach 1,40 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 69.092,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 65.118,00 USD erwirtschaftet worden.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 31.01.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 4,74 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

