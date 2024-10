Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 163,41 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 163,41 USD. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 164,29 USD. Bei 163,86 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 871.847 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.07.2024 markierte das Papier bei 191,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 14,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.10.2023 bei 120,21 USD. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 35,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,386 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 202,29 USD.

Am 23.07.2024 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,91 USD gegenüber 1,45 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 84,64 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 74,60 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 22.10.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 7,65 USD im Jahr 2024 aus.

