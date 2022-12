Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Vormittag an Fahrt

Um 09:22 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 89,11 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 89,25 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 89,25 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 522 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 134,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 85,12 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 131,43 USD angegeben.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 25.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,40 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 65.118,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 69.092,00 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 31.01.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 4,74 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

