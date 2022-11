Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) legt am Vormittag zu

Um 09:22 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 92,79 EUR zu. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zog in der Spitze bis auf 93,29 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 93,15 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.156 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 135,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2022 erreicht. Gewinne von 31,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 85,07 EUR. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 9,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 133,57 USD an.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 25.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 69.092,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 65.118,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q4 2022 wird am 31.01.2023 erwartet.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 4,73 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Neue App Store-Richtlinien: NASDAQ-Unternehmen Apple will 30-prozentige Provision von NFT-Apps

Jim Cramer mit Warnung für FAANG-Aktien: Amazon, Netflix & Co. müssen sich an Marktgegebenheiten anpassen

Meta-Aktie, Amazon-Aktie & Co. unter Druck: Gehört das rasante Wachstum von "Big Tech" endgültig der Vergangenheit an?