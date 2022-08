Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gibt am Vormittag nach

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 115,60 EUR. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 115,60 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 115,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.020 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 135,13 EUR. Mit einem Zuwachs von 14,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.05.2022 (95,30 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,30 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 575,71 USD aus.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 26.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,36 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 69.685,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 61.880,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 27.10.2022 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 5,23 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

