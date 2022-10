Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie bewegte sich um 09:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 100,60 EUR. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 100,60 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 100,58 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 100,58 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 272 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 135,13 EUR an. Mit einem Zuwachs von 25,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 95,30 EUR fiel das Papier am 24.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 5,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 140,00 USD.

Am 26.07.2022 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,21 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,36 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent auf 69.685,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 61.880,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2022 erfolgen. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Alphabet A (ex Google) möglicherweise am 26.10.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 5,20 USD je Aktie.

