Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 90,46 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 89,44 EUR. Bei 90,09 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 18.883 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 135,13 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 33,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 85,07 EUR. Abschläge von 6,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 131,43 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,40 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 69.092,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 65.118,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2023 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 4,73 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

