Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag in Rot

Notierung im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 159,73 USD abwärts.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 159,73 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 159,62 USD. Bei 160,37 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.438.057 Stück gehandelt.

Am 11.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 191,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 20,05 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.10.2023 bei 120,21 USD. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 32,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,386 USD. Im Vorjahr hatte Alphabet A (ex Google) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 204,71 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 23.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,91 USD, nach 1,45 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,46 Prozent auf 84,64 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 74,60 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 22.10.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2024 7,64 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 liegt zum Handelsende im Plus

Dividenden-Titel im Aufwind: Diese Aktien empfiehlt Jim Cramer

Alphabet-Aktie tiefer: Google-Schwester Waymo beendet Hupgeräusche von Robotaxis auf Parkplätzen