Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Um 09:22 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 92,80 EUR. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 92,81 EUR zu. Mit einem Wert von 92,81 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.028 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 02.02.2022 markierte das Papier bei 135,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 31,32 Prozent Luft nach oben. Am 04.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 85,07 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 9,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 133,57 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69.092,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 65.118,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q4 2022 wird am 31.01.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 4,73 USD im Jahr 2022 aus.

