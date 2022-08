Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Vormittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 09:22 Uhr 0,6 Prozent. Im Tageshoch stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 120,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 119,94 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 523 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 135,13 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 11,19 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.05.2022 (95,30 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 25,92 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 575,71 USD an.

Am 26.07.2022 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,21 USD, nach 1,36 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69.685,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 61.880,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.10.2022 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,23 USD im Jahr 2022 aus.

