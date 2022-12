Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger schicken Alphabet A (ex Google) am Freitagmittag ins Minus

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 84,58 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 84,21 EUR ab. Bei 85,01 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 16.456 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 135,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 37,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 84,21 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,44 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 131,43 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 69.092,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 65.118,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2023 erfolgen.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 4,73 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

