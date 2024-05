Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagnachmittag in Grün

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 174,48 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 174,48 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 174,99 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 174,46 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.451.816 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 174,70 USD. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 0,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 12.07.2023 Kursverluste bis auf 115,36 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,320 USD. Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 176,75 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,18 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 80,47 Mrd. USD – ein Plus von 15,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 69,70 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 23.07.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 7,52 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Wem NVIDIA und Tesla zu günstig sind: Das sind die teuersten Aktien der Welt

Google-Chef: Menschen werden Beziehung zu KI-Assistenten aufbauen - Alphabet-Aktie fester

NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet C (ex Google)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen