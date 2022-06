Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 17.06.2022 09:22:00 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 2.029,50 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 2.016,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2.017,00 EUR. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 284 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2.702,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 24,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.05.2022 bei 1.906,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 6,48 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 3.335,71 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 26.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,62 USD gegenüber 26,29 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 68.011,00 USD im Vergleich zu 55.314,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 25.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 132,93 USD fest.

