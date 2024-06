Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 175,52 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Alphabet A (ex Google)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 175,52 USD ab. Das Tagestief markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 174,82 USD. Bei 175,37 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 940.596 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 180,41 USD erreichte der Titel am 13.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 2,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 115,36 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.07.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 52,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,343 USD. Im Vorjahr erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 182,38 USD an.

Am 25.04.2024 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,91 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,18 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 80,47 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 69,70 Mrd. USD eingefahren.

Am 23.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 7,55 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

