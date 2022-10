Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verteidigt am Montagmittag Vortagesniveau

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 12:22 Uhr die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 100,26 EUR. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 100,58 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Alphabet A (ex Google)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 99,66 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 100,34 EUR. Bisher wurden heute 6.935 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Bei 135,13 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,80 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.05.2022 bei 95,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 5,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 140,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 USD gegenüber 1,36 USD im Vorjahresquartal. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 69.685,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 61.880,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q3 2022 wird am 25.10.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Alphabet A (ex Google) rechnen Experten am 26.10.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 5,16 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

