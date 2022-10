Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagmittag mit Kursabschlägen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 0,6 Prozent auf 101,58 EUR ab. Bei 101,00 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 101,54 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.517 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 135,13 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 24,83 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 24.05.2022 auf bis zu 95,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 6,59 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 140,00 USD angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,36 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 69.685,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61.880,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 12,61 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022 präsentieren. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Alphabet A (ex Google) möglicherweise am 26.10.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,15 USD im Jahr 2022 aus.

