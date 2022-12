Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zieht am Mittwochvormittag an

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 1,6 Prozent auf 84,23 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 84,23 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 84,18 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.177 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,13 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 37,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2022 bei 81,92 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 2,82 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 131,43 USD.

Am 25.10.2022 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS lag bei 1,06 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 69.092,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 65.118,00 USD umsetzen können.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 31.01.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,73 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Bedenken bestätigen sich nicht: EU-Kommission ermittelt nicht mehr gegen Meta und Google - Aktien niedriger

Kaum Gewinner unter Bitcoin, Ether, Ripple & Co: Die Tops und Flops der Kryptowährungen im Jahr 2022

Netflix-Aktie mit schwachem 2022: Wells Fargo rechnet für 2023 mit starkem Werbegeschäft