Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 22.07.2022 12:04:00 Uhr 1,2 Prozent auf 109,50 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 109,10 EUR. Bei 109,46 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 41.151 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 135,13 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 18,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,30 EUR am 24.05.2022. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 14,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 2.311,86 USD an.

Am 26.04.2022 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS lag bei 1,23 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,31 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,95 Prozent auf 68.011,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 55.314,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2022 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 24.07.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 5,44 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

