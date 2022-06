Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag fester

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 24.06.2022 12:22:00 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 2.147,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 2.162,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 2.147,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 2.202 Stück.

Am 02.02.2022 markierte das Papier bei 2.702,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,56 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.05.2022 (1.906,00 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 3.335,71 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 26.04.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,62 USD gegenüber 26,29 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 68.011,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 55.314,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 25.07.2022 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 132,14 USD fest.

